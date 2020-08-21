Групу зловмисників затримано за підозрою у вчиненні серії особливо тяжких злочинів по всій Україні

У Хмельницькому підозрювані спланували і скоїли пограбування 46-річної підприємиці, у якої відібрали 40 тисяч доларів США. За цим фактом їм вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювані перебувають у Хмельницькому слідчому ізоляторі.

Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини Південно-Західного відділення поліції. 46-річна потерпіла, місцева підприємиця, повідомила, що коли вона вранці виходила з автомобіля поблизу речового ринку, до неї підбіг чоловік у масці і вихопив з рук сумку, в якій було близько 40 тисяч доларів США.

Потерпіла намагалась наздогнати грабіжника, але той застосував перцевий газ. Жінка побачила, що нападник був не один — його спільник намагався втекти на мопеді. Але щось пішло не так. Йому довелось залишити транспортний засіб. До того ж, втікаючи, зловмисник загубив по дорозі один кросівок.

Після отримання повідомлення на місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група, експерти, кінологи.

Службова собака Бона по «гарячих слідах» провела по маршруту втечі зловмисників в район зупинки поблизу дитячої лікарні. Згодом ця інформація підтвердилась відео з камер спостереження, які зафіксували грабіжників і автомобіль, в який вони сіли поблизу лікарні, після чого одразу залишили межі міста.

У результаті проведення цілого комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції Хмельниччини встановили, що до вчинення злочину причетні двоє мешканців м. Горішні Плавні Полтавської області 44 та 32 років. Підтвердила це і ДНК-експертиза.

Обоє раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. Більше того — старший перебував у міжнародному розшуку за вчинення в Донецькій області умисного вбивства групою осіб, а молодший — у державному розшук за незаконне поводження зі зброєю.

Наприкінці травня цього року працівники слідчого управління та управління карного розшуку ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами із Хмельницького відділу поліції та Південно-Західного відділення за участі бійців спецпідрозділу КОРД затримали зловмисників за місцем проживання. Під час обшуків у них виявили та вилучили чимало різноманітної валюти, відмички, альпіністське спорядження, маски, а також деякі речі, придбані саме в Хмельницькому.

Спочатку затримані були передані поліції Київщини та Донеччини для проведення слідчих дій в рамках кримінальних проваджень, за якими вони перебували у розшуку. А нещодавно підозрюваних доправили у слідчий ізолятор Хмельницького.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже оголосили чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, за що їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області