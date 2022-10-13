Керівника підприємства судитимуть за незаконний видобуток 16 тис. тонн торфу

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури 10.10.2022 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника одного з підприємств Київщини, яке спеціалізується на торгівлі твердим паливом, за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений упродовж 2020-2021 років, без передбаченого законом дозволу, налагодив та здійснював видобуток торфу на ділянці родовища «Гнилуське» у Чернігівському районі.

Внаслідок протиправних дій керівника підприємства, незаконно видобуто понад 16 тис. тонн корисних копалин загальнодержавного значення, що призвело до заподіяння екологічної шкоди довкіллю.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури