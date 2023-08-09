Керівника підрозділу Укрзалізниці судитимуть за державну зраду

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника структурного підрозділу АТ «Укрзалізниця» за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, обвинувачений здійснював розвідувально-підривну діяльність в інтересах представників спецслужб РФ.

За вказівками куратора він збирав та передавав представникам держави-агресора інформацію щодо місць розташування обʼєктів критичної інфраструктури.

Обвинувачений розшукував серед залізничників та передавав персональні дані осіб, які задіяні в забезпеченні залізничного постачання військового озброєння та техніки по території України. В подальшому їх мали намір використовувати у розвідувальній діяльності.

Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області, за оперативного супроводу співробітників ГУ контррозвідувального забезпечення обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури