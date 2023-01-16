Керівників держпідприємства та підрозділу Нацполіції судитимуть за одержання хабаря

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора ДП «Бережанський лісгосп» Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства і заступника начальника УСР в Тернопільській області ДСР Нацполіції України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що керівник держпідприємства за пособництва інших осіб, розробив та реалізував схему систематичного вимагання та отримання хабарів від керівників лісогосподарських підприємств області. Безперешкодна діяльність на посадах коштувала їм 1500 доларів США в місяць.

Частина цих коштів передавалась заступнику начальника Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України за недокументування та нестворення перешкод у їх протиправній діяльності.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГСУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора