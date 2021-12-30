В Одессе мамаша «на камеру» поила сына водкой
Ребенок отказывался пить алкоголь, но мать заставила.
В Одессе молодая мама заставила маленького сына выпить водку. Для того, чтобы ребенок сделал это, женщина подмешала алкоголь в сок.
Видео появилось в одном из местных Telegram-каналов.
На ролике видно, что мальчик лет 3-4 играет игрушками, а мать подсовывает ему рюмку с водкой и приказывает выпить ее.
В то же время ребенок отказывается.
После этого женщина убедила сына, что в стакане сок, показательно долив его в рюмку. Мальчик согласился и выпил.
Реакция ребенка на алкоголь была очевидной, а вот его маму это очень повеселило. // УНИАНTweet