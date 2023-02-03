Керівнику псевдоблагодійного фонду повідомлено про підозру у шахрайстві

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру уродженцю Сумської області, який під виглядом благодійної діяльності виманював у громадян кошти (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний разом із спільниками розробив злочинну схему ошукування людей. Учасники схеми створили благодійний фонд та кол-центр, через який оператори під виглядом благодійної діяльності просили у громадян фінансову допомогу.

До 24 лютого 2022 року псевдоблагодійники займались збором коштів нібито на лікування важкохворих дітей. А з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну почали збирати гроші на допомогу військовим.

Зібрані кошти через фіктивні договори перераховувалися на рахунок однієї з підконтрольних учасникам групи фірм, після чого розподілялися між учасниками групи.

Органом досудового розслідування на цей час встановлено близько 80 потерпілих.

У межах провадження правоохоронці провели обшуки, у ході яких вилучили понад 600 тисяч гривень, 2400 євро, 900 доларів США, 124 мобільних телефони, 15 ноутбуків, банківські картки, флеш-накопичувачі та чорнові записи.

Наразі керівнику благодійного фонду повідомлено про підозру та вирішується питання про брання запобіжного заходу. Встановлюються його спільники, а також особи, які постраждалі від шахрайства.

За вчинене чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура