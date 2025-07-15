Керівництво поліції Чернігівщини ініціювало службове розслідування через інцидент під час перевірки військово-облікових документів

14 липня під час здійснення заходів оповіщення, передбачених чинним законодавством, військовослужбовці ТЦК та СП Чернігова у супроводі поліцейських підійшли до двох громадян, аби перевірити військово-облікові документи. Чоловіки відмовилися надати документи, почали агресивно поводитися та намагалися спровокувати бійку.

У зв’язку з агресивною поведінкою поліцейські застосували до громадян спецзасоби (кайданки) та склали адміністративні протоколи за статтею 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Щодо дій одного з поліцейських, який застосував фізичну силу відносно громадянина, керівництвом ГУНП в Чернігівській області ініційовано проведення службового розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області