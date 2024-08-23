Керуючий партнер юрфірми AVER LEX подав до БФ «Охматдит – Здорове дитинство» позов про переказ грошей лікарні

Керуючий партнер адвокатського об’єднання AVER LEX, яке до квітня 2022 року представляло інтереси Віктора Януковича, Ольга Просянюк подала позов до благодійного фонду (БФ) “Охматдит – Здорове дитинство” про переказ грошей, зібраних на відновлення київської клініки “Охматдит”, безпосередньо лікарні.

Як повідомляє пресслужба юрфірми, у позові міститься зобов’язання перерахувати всі зібрані БФ на реконструкцію клініки кошти на спеціальний рахунок лікарні.

Пояснюється, що на відновлення “Охматдиту” AVER LEX перерахувала на рахунок БФ 300 тис. грн як благодійну допомогу.

“Перераховані кошти за призначенням фактично не використовуються, оскільки фонд відмовився перераховувати їх на рахунок лікарні, посилаючись на відсутність правових підстав, хоча законно обумовлених підстав для такої відмови у фонду немає”, – наведено у пресрелізі юрфірми слова Просянюк.

На думку юристки, цей позов “має стати механізмом реального повернення коштів лікарні і може стати першим масштабним колективним позовом”.

Як повідомлялося з посиланням на директора “Охматдиту” Володимира Жовніра, БФ “Охматдит – Здорове дитинство”, який збирав гроші на відновлення клініки після її руйнування внаслідок ракетного удару 8 липня, не збирається перераховувати їх на рахунки лікувального закладу. Зі свого боку БФ офіційно запевнив громадськість у тому, що всі зібрані на відновлення лікарні кошти залишаться на його рахунках, і наполіг на наданні правових підстав для перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення.

За інформацією МОЗ, сума зібраних на відновлення “Охматдиту” коштів перевищила 1,6 млрд грн, зокрема 400 млн грн надійде у вигляді обладнання. Зокрема, 312 млн грн надійшли безпосередньо на рахунок Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) “Охматдит”, 379 млн грн – на рахунок зазначеного фонду. Понад 320 млн грн було зібрано на платформі United24 і monobank, які перерахували кошти на рахунок МОЗ у Нацбанку. Ще $11,2 млн виділив фонд The Howard G. Buffett Foundation для закупівлі повного переліку пошкодженого обладнання в новому корпусі “Охматдиту” (кошти надійдуть у вигляді обладнання), $1 млн надійде від уряду Литви, 100 млн грн виділив уряд України. // Інтерфакс-Україна