Кіберполіцейські викрили чоловіка у незаконному збуті баз даних підприємства

Житель столиці скопіював бази даних підприємства для подальшого перепродажу. Збитки, нанесені правовласнику, можуть сягати більше 2 мільйонів гривень. Фігуранту оголосили про підозру.

Протиправну діяльність 33-річного мешканця Києва викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Чоловік, маючи авторизаційні дані, здійснив несанкціоноване копіювання баз даних та надалі на платній основі надавав доступ до них, розмістивши їх на віддаленому сервері. Бази містили дані щодо фармацевтичного ринку України, їх використовують фармацевтичні компанії для маркетингових досліджень та оцінки ефективності своєї роботи. Зокрема у них містилися відомості про ціни та обсяги роздрібних продажів виробів медичного призначення, косметики, біологічно активних речовин, дитячого харчування, дезінфікуючих засобів.

Фігурант продавав їх за ціною у понад 10 разів меншою від тієї, що пропонував офіційний представник. За попередніми даними, правовласнику нанесено понад 2 мільйони гривень збитків.

Правоохоронці провели обушки за місцем мешкання та роботи фігуранта. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, «чорнові» записи та гроші. Під час огляду техніки кіберполіцейські виявили копії баз даних, які незаконно збував фігурант.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав), ч. 2 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент кіберполіції Національної поліції України