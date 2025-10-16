Судитимуть водія, який у Дубенському районі напідпитку спричинив ДТП із двома загиблими (фото)

Результати огляду на стан сп’яніння за допомогою Драгера показали 1,51 проміле. Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, смертельна автопригода сталася 23 листопада 2021 року о 23:20 поблизу села Крупець.

Слідчий слідчого управління встановив, що на той час 19-річний житель села Бугаївка Радивилівської МГ, діючи із злочинною самовпевненістю, керуючи автомобілем «Volkswagen Touran», перевищив швидкість та допустив зіткнення з попутним транспортним засобом «ВАЗ», водієм якого був 20-річний мешканець Житомирщини.

Унаслідок ДТП до лікарні з травмами середнього та тяжкого ступенів госпіталізували трьох пасажирів легковика: на той час 28-ми та 40-річну жительок Житомирської області та 64-річного львів’янина. Однак, через 6 днів старша потерпіла померла, а ще наступного дня — чоловік.

22-річному мешканцю села Бугаївка за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.4 ст.286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб та спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Слідчий слідчого управління закінчив досудове розслідування: матеріали кримінального провадження скеровані до суду.

