Кіберполіція Харківщини викрила шахрайське угруповання псевдоцілителів

Зловмисники рекламували послуги з «дистанційного цілительства» в ефірі популярної телепередачі, обіцяючи за гроші лікування тяжких захворювань. У такий спосіб фігуранти ошукали важкохворих людей та їхніх родичів на майже три мільйони гривень. Наразі трьом харків’янам оголошено підозри у шахрайстві, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Шахрайську схему викрили оперативники кіберполіції Харківщини спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Троє мешканців Харкова рекламували в ефірі популярної телепередачі по супутниковому телебаченню послуги із дистанційного лікування тяжких захворювань, зцілення та зняття порчі.

При спілкуванні з потенційними жертвами фігуранти представлялися вигаданими іменами і стверджували, що вони є ясновидцями. Аферисти переконували співрозмовників перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення обрядів, які нібито мали зцілити або зняти порчу з певної людини.

У ході розслідування встановлено, що фігуранти ошукали українців, серед яких – важкохворі люди та їхні родичі, на майже 3 млн грн.

Поліцейські провели обшуки в помешканнях і транспортних засобах зловмисників на території Харкова. У фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, 19 мобільних телефонів, понад 30 банківських карток, 65 тис. грн та 6,5 тис. доларів. На вилучені кошти накладено арешт.

Слідчі оголосили підозру трьом членам угруповання за ч. 4, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські встановлюють повне коло потерпілих і можливих співучасників підозрюваних. Проведенню розслідування сприяли працівники служби безпеки АТ «Ощадбанк».

Департамент кіберполіції Національної поліції України