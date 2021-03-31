Кіберполіція Харкова викрила злочинне угруповання у привласненні грошей клієнтів поштової служби

Зловмисники у телефонних розмовах дізнавалися у представників інтернет-магазинів дані доступу до електронних кабінетів на сайті поштової компанії. Далі в особистих кабінетах прив’язували до всіх експрес-накладних номери підконтрольних банківських карт та отримували гроші за відправлення. Збитки сягають понад мільйон гривень.

Шахрайську схему викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Харківщини спільно зі слідчим управлінням обласної поліції.

30-річний організатор злочинної групи та кілька виконавців відбувають покарання у місцях позбавлення волі, звідки координують діяльність інших членів злочинної групи, котрі перебувають на свободі.

Зловмисники оформлювали фіктивні замовлення в інтернет-магазинах з відправкою накладеним платежем. Далі телефонували продавцям, представляючись співробітниками поштової компанії, та випитували коди доступу до особистих кабінетів. Після – в особистих кабінетах на сайті поштової служби підміняли реквізити для оплати експрес-накладних. В результаті гроші покупців надходили на підконтрольні зловмисникам рахунки.

За попередніми підрахунками, клієнтам компанії завдано понад мільйон гривень збитків.

Правоохоронці провели 24 обшуки в оселях фігурантів та за місцями відбуття покарання у Харкові та Сумській області. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти.

Трьох членів групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення організованою групою або злочинною організацією), чч. 1,2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. Слідчі дії проводилися спільно з регіональним управлянням СБУ та працівниками Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України