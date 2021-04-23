Кіберполіція попереджає про масштабну світову кібератаку на пристрої QNAP

Програма-вимагач, яку використовують для кібератак, задіює архіватор 7-Zip для «шифрування» файлів. Надалі за відновлення доступу зловмисники вимагають гроші.

Потрапляючи в систему, шкідливе програмне забезпечення створює захищені паролем архіви 7-Zip розміром – 20 МБ, у які «запаковує» файли, що містяться на пристрої. Потерпілі при відкритті текстового файлу, створеного криптолокером «Qlocker», виявляють посилання на ресурс, розміщений у мережі TOR. Далі пропонується ввести персональний ID, який присвоюється пристрою вірусом-вимагачем, та у подальшому отримати електронний гаманець у криптовалюті.

Для дешифрування жертві потрібно ввести пароль, що відомий лише оператору «Qlocker». За відновлення доступу зловмисники вимагають у постраждалих гроші.

Кіберзлочинці використовують критичні вразливості в операційних системах QNAP, а саме CVE-2020-2509 (вразливість дозволяє зловмисникам виконувати довільні команди в компрометованому додатку), CVE-2020-36195 (SQL-ін’єкція в QNAP Multimedia Console and Media Streaming Add-On).

Рекомендації, як захистити пристрій від атаки:

1. Оновити версію вбудованого програмного забезпечення QNAP.

Розробник уже випустив оновлення, яке містить виправлення зазначених вразливостей.

Оновлення QTS чи QuTS hero:

— увійти до QTS чи QuTS hero як адміністратор;

— перейти до Панель управління > Система > Оновлення мікропрограми

— клікнути на Перевірити оновлення. Далі встановити останнє актуальне оновлення.

Оновлення Multimedia Console та Media Streaming Add-On:

— увійти до QTS як адміністратор;

— відкрити Центр програм та натиснути на значок пошуку;

— ввести Multimedia Console або Media Streaming Add-On;

— натиснути Оновити

(з’явиться підтверджуюче повідомлення);

— натиснути ОК.

2. Здійснювати підключення до внутрішньої мережі тільки з використанням VPN;

3. Налаштувати розмежування доступу до ресурсів компанії за допомогою фаєрволів, мережевих екранів, віртуальних мереж;

4. Здійснювати резервне копіювання даних.

Департамент кіберполіції Національної поліції України