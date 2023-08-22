Кіберполіція припинила шахрайську діяльність «фінансової біржі» у Кропивницькому

Мешканці Кропивницького організували «фінансову біржу», яка ошукувала своїх інвесторів. Шахраї пропонували вкладати гроші у фінансові операції. Однак вкладники не лише не отримали прибутку, але й втратили свої гроші. Встановлена сума збитків перевищує пів мільйона гривень.

Кіберполіцейські Кіровоградщини спільно зі слідчими Кропивницького райуправління поліції обласного главку, під процесуальним керівництвом Кропивницької окружної прокуратури, припинили протиправну діяльність фінансової біржі, учасники якої незаконно заволодівали грошима вкладників.

Правоохоронці встановили 21-річного молодика, який створив та наповнював контентом вебпортал фейкової торгівельної біржі для імітації трейдингової діяльності. Брокерська компанія «біржі» нібито була зареєстрована в одній із тихоокеанських острівних держав, а її головний офіс – в одній із європейських столиць. До протиправної діяльності чоловік залучив своїх знайомих.

Фігуранти пропонували клієнтам створити особистий кабінет та вкладати гроші у трейдингову діяльність, яка мала б принести високий прибуток. З метою конспірації зловмисники, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, обладнали «робочі місця» у власних помешканнях. Клієнти не підозрювали, що насправді спілкуються з аферистами та не мають перспектив повернення своїх коштів. Після перерахування внесків на підконтрольні фігурантам банківські рахунки гроші вкладникам не повертали.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання зловмисників. Вилучено «чорнові» записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та десятки банківських карток, які використовувалися у протиправній діяльності.

Поліцейські встановлюють повне коло осіб, які стали жертвами правопорушників, сума завданих збитків перевищує пів мільйона гривень.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. ч. 1, 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років. Слідство триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України