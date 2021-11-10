На Одещині чоловіка затримали за вимагання грошей в односельця

Правопорушнику оголосили підозру за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Майже рік зловмисник вимагав у 43-річного чоловіка сім тисяч доларів США, які нібито його знайомі позичили колишній співмешканці потерпілого. Врешті громадянин дав згоду віддавати «борг» частинами і повідомив про тиск на нього з боку односельця у правоохоронні органи.

Співробітники територіального підрозділу поліції за силової підтримки спецпідрозділу «Корд» ГУНП в Одеській області затримали правопорушника під час отримання від потерпілого 2700 гривень. У фігуранта вилучили готівку, здобуту злочинним шляхом, а в автомобілі, на якому він приїхав по гроші, пістолет невідомого походження та предмет, зовні схожий на гранату.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомили про підозру у вимаганні за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Питання щодо кваліфікації події, пов’язаної зі зброєю та вибуховим пристроєм, вирішуватиметься після проведення експертизи.

Білгород-Дністровський районний відділ

поліції в Одеській області