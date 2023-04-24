У Сумах повідомили про підозру серійному крадію, який місяць орудував у місті

Чоловік упродовж місяця здійснював крадіжки з приватних будинків жителів обласного центру. Проте уникнути відповідальності зловмиснику не вдалося, під час вчинення чергового злочину він був помічений небайдужими громадянами, які й викликали на місце поліцію.

Прибувши на місце події, поліцейські затримали 53-річного мешканця одного із сіл Сумського району в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Провівши ряд невідкладних слідчо-оперативних дій співробітники поліції встановили причетність чоловіка до подібних протиправних діянь на території обласного центру. В кожному з випадків, зловмисник, шляхом віджиму пластикового вікна на першому поверсі, проникав до приміщень будинків.

Здобиччю крадія ставали переважно ювелірні вироби та грошові кошти потерпілих, якими в подальшому він розпоряджався на власний розсуд.

Слідчі Сумського районного управління поліції за погодженням з Окружною прокуратурою міста Суми повідомили чоловіку про підозру у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло в умовах воєнного стану, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі зловмиснику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області