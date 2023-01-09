Київські поліцейські затримали організовану злочинну групу із наркотиками на 1 мільйон гривень

Правоохоронці припинили незаконну діяльність шістьох спільників. Під час обшуків слідчі виявили та вилучили у «бізнесменів» 1,5 кілограма амфетаміну, 100 грамів канабісу, два пістолета, рушницю та 95 набоїв. Наркоділкам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури та за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 перекрили канал надходження до столиці психотропної речовини – амфетаміну.

Правоохоронці затримали та припинили незаконну діяльність організованої групи осіб.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, слідчі затримали шістьох фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми провели три етапи оперативних закупок наркотику в особливо великих розмірах. Під час проведення обшуків за місцями мешкання порушників у столиці та Київській області ми виявили та вилучили півтора кілограма амфетаміну, 100 грамів канабісу, два пістолета, рушницю та 95 набоїв. Крім того, у наркозбувачів ми вилучили мобільні телефони, планшет, персональні комп’ютери, електроні ваги, засоби для фасування та гроші у сумі 49 000 гривень, 130 Євро».

Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить близько мільйона гривень. Затримані – це місцеві мешканці, 1969, 1971, 1982, 1985, 1987 та 1993 років народження, які раніше не судимі.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва