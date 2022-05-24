Кіберполіція викрила киянина на підтримці «руского міра»

Під час онлайн-трансляцій у соціальних мережах фігурант закликав українців ставати на бік російських загарбників. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Кіберполіцейські спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції викрили 33-річного мешканця Києва у виправдовуванні збройної агресії росії щодо нашої країни. Фігурант у соціальних мережах вів стрімінг-трансляції для близько 10-тисячної аудиторії, де всіляко підтримував дії ворожої держави. Крім того, у власних акаунтах чоловік розміщував пропагандистський контент із закликами на підтримку російської федерації у війні.

Правоохоронці провели обшук в оселі зловмисника та вилучили комп’ютерну техніку. Під час попереднього огляду вилученого кіберполіцейські виявили близько 100 створених пропагандистських матеріалів для майбутніх публікацій.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Кіберполіція