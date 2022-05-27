Слідчі поліції Києва припинили діяльність чергового наркоторговця

Вартість вилучених наркотичних та психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 200 000 гривень. Окрім того, у ході обшуку за місцем проживання фігуранта виявили та вилучили боєприпаси. Відносно зловмисника слідчі відкрили два кримінальних провадження, йому загрожує десяти років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичного главку спільно із працівниками управління боротьби з наркозлочинністю міста Києва та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримали чоловіка, який займався збутом та виготовленням наркотичних і психотропних речовин.

Заступник начальника слідчого управління поліції Києва Артем Родигін розповів, що поліцейські встановили особу правопорушника та провели за місцем його проживання невідкладний обшук:

«У будинку наркоторговця ми виявили та вилучили близько 150 грамів амфетаміну, майже 300 грамів канабісу, ємності та рідини для виготовлення психотропних речовин, зіп-пакети для фасування, електронні ваги, банківські картки та мобільний телефон із контактами ймовірних замовників «товару». Вартість вилучених наркотичних та психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 200 000 гривень. Окрім цього, з помешкання було вилучено боєприпаси, а саме — корпус гранати Ф-1 та 10 набоїв. Всі вилучені предмети та речовини направлені на проведення ряду експертних досліджень».

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Київщини, 1987 року народження. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі поліції Києва відкрили стосовно наркоділка кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Тепер йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. На даний час поліцейські за погодженням із процесуальним керівництвом прокуратури готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва