Кіберполіція викрила одесита у збуті баз персональних даних 42 мільйонів іноземців

Фігурант у месенджері продавав бази даних. Залежно від об’єму бази, коштувала вона до 1000 доларів США. Фігуранту повідомлено про підозру.

Правопорушення викрили співробітники кіберполіції Одещини спільно зі слідчим відділом №5 Одеського районного управління поліції №1.

Кіберполіція встановила, що 32-річний місцевий житель у месенджері збував бази даних із персональними відомостями іноземних громадян. Бази містили ПІБ, номери телефонів та соціального страхування, паспортні та банківські дані. Крім цього, фігурант збував бази з авторизаційними даними до облікових записів різних поштових сервісів.

Одна така база містила від 100 до 1000 записів з персональними даними громадян. Залежно від об’єму бази, коштувала вона до 1000 доларів США. Оплату підозрюваний отримував на електронні гаманці.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання чоловіка. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та карти пам’яті.

Під час попереднього огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, які налічували інформацію відносно 42 мільйонів іноземців.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Приморська окружна прокуратура Одеси.

Департамент кіберполіції Національної поліції України