Кіберполіція викрила п’ятьох юнаків у продажі неіснуючих товарів у соцмережі
Фігуранти створили фейковий магазин у соцмережі та вимагали передплату за товар. Таким чином зловмисники привласнили чверть мільйона гривень.
Інтернет-шахрайство викрили співробітники кіберполіції Волинської області спільно з Ковельським районним управлінням поліції.
Кіберполіція встановила, що до злочинних дій причетні п’ятеро жителів області, 2003 року народження. Фігуранти у соцмережі розміщували оголошення з продажу жіночого одягу. У клієнтів вимагали передплату, однак, отримавши гроші, – зникали.
За попередніми даними, сума збитків сягає чверті мільйона гривень. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих осіб.
Працівники поліції провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. Вилучили банківські картки, мобільні телефони та сім-картки.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Процесуальне керівництво здійснює Ковельська міжрайонна прокуратура Волинської області.
Кіберполіція нагадує: для безпечного онлайн-шопінгу варто обирати перевірені ресурси та надавати перевагу післяплаті товарів.
Департамент кіберполіції Національної поліції УкраїниTweet