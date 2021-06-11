Кіберполіція викрила п’ятьох юнаків у продажі неіснуючих товарів у соцмережі

Фігуранти створили фейковий магазин у соцмережі та вимагали передплату за товар. Таким чином зловмисники привласнили чверть мільйона гривень.

Інтернет-шахрайство викрили співробітники кіберполіції Волинської області спільно з Ковельським районним управлінням поліції.

Кіберполіція встановила, що до злочинних дій причетні п’ятеро жителів області, 2003 року народження. Фігуранти у соцмережі розміщували оголошення з продажу жіночого одягу. У клієнтів вимагали передплату, однак, отримавши гроші, – зникали.

За попередніми даними, сума збитків сягає чверті мільйона гривень. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих осіб.

Працівники поліції провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. Вилучили банківські картки, мобільні телефони та сім-картки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Ковельська міжрайонна прокуратура Волинської області.

Кіберполіція нагадує: для безпечного онлайн-шопінгу варто обирати перевірені ресурси та надавати перевагу післяплаті товарів.

Департамент кіберполіції Національної поліції України