Кіберполіція викрила псевдоперевізника, який ошукав маріупольців

Зловмисник розміщував в інтернеті фейкові оголошення про евакуацію українців із зони бойових дій. Після отримання передплати на зв’язок чоловік не виходив. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Співробітники Департаменту кіберполіції викрили 18-річного киянина, який ошукав громадян на евакуаційних перевезеннях. Потерпілі намагалися виїхати з регіонів, де зараз тривають активні бої, зокрема з Маріуполя.

Чоловік у Telegram-каналах публікував оголошення про організацію пасажирських перевезень. Від клієнтів він вимагав передплату від 500 до 3000 гривень на банківську картку.

У такий спосіб фігурант ошукав щонайменше 15 людей. Наразі правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків.

Під час обшуку поліцейські вилучили у правопорушника мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та список осіб із зазначеними сумами переказів.

Слідчі Дарницького управління поліції Києва повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька окружна прокуратура.

Національна поліція України