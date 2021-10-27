Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку «Дія»

Фігурант створив програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку «Дія». З його допомогою користувачі мали змогу створювати підроблені документи. Правопорушнику може загрожувати до шести років ув’язнення.

Протиправну діяльність 21-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції та у співпраці з представниками Мінцифри.

Зловмисник самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком «Дія». У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від Covid-19.

Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки.

Наразі правоохоронці проводять заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. Також встановлюються особи, які придбали додаток для надання правової кваліфікації їхнім діям.

В оселі фігуранта правоохоронці провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура Запоріжжя.

Департамент кіберполіції Національної поліції України