Кіберполіція викрила трьох громадян у виготовленні та продажі в інтернеті фейкових документів

Фігуранти виготовляли дипломи про вищу та середньо-технічну освіту, а також військові квитки. Замовлення приймали онлайн за допомогою 6 вебсайтів. Підроблену документацію клієнти використовували для працевлаштування.

Правопорушників викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Організували протиправну схему троє громадян, жителі Києва та столичної області. Замовлення на виготовлення підробок фігуранти приймали через шість вебсайтів. Спеціалізувалися правопорушники на фейкових дипломах та військових квитках радянського зразка.

Клієнти на сайтах заповнювали «анкету», де зазначали ПІБ, заклад вищої освіти, спеціальність, кваліфікацію, рік випуску, а також бажані оцінки у додатку до диплома. Для військових квитків замовники вказували бажане місце служби та роки її проходження. Ціна підроблених документів коливалася від 500 до 2000 доларів.

Встановлено, що підроблена документація використовувалася для працевлаштування.

В оселях фігурантів та за місцем виготовлення фейкових документів правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, техніку для друку та ламінування документів, близько 1500 печаток, бланки, голографічні елементи. Також під час обшуку вилучено клієнтську базу та готові до продажу підроблені документи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Кіберполіція