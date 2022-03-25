У Краматорську мародери вбили і пограбували чоловіка

У Краматорську в селищі Іванівка двоє мародерів вдерлися у домівку 63-річного чоловіка, вкрали його майно і вбили господаря

Як повідомляє прокуратура Донеччини, мародерів у Краматорську затримали і вже арештували, передає Depo.Донбас.

Встановлено, що 18 березня 2022 року, двоє мешканців Краматорська віком 23 та 37 років проникли до будинку знайомого, який проживав у с. Іванівка, з метою заволодіння його грошима та майном.

«Зловмисники вдарили господаря металевою лопатою по голові, а коли той впав на підлогу, нанесли ще декілька ударів руками по голові і тулубу», — йдеться у повідомленні.

Забравши з будинку комп’ютер, мікрохвильову піч, мультиварку та TV-тюнер загальною вартістю близько 10 тис грн, підозрювані з місця злочину зникли.

За два дні від отриманої закритої черепно-мозкової травми із забоєм головного мозку, множинних переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів 63-річний потерпілий помер.

Нагадаємо, у Краматорську у ніч проти 3 березня затримали шістьох мародерів.