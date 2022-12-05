Завідувала «розквартируванням» представників країни-агресора на Снігурівщині – підозрюється місцева мешканка

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури мешканці міста Снігурівка повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, жінка під час окупації збройними формуваннями РФ території м. Снігурівка та Снігурівського району добровільно погодилася на співпрацю з державою-агресором. На початку серпня 2022 року вона зайняла посаду «начальника відділу житлово-комунального господарства військово-цивільної адміністрації Снігурівського району».

Підозрювана приступила до виконання покладених на неї представниками РФ організаційно-розпорядчих функцій. Жінка здійснювала «облік» місцевого житлового фонду, насамперед його технічний стан і побутові умови. Вона визначала придатність будівель до «розквартирування» представників окупаційних угруповань країни-агресора. Також підозрювана контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, які ворог використовував для базування власних підрозділів. Серед таких об’єктів були житлові будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. За свою роботу вона отримувала заробітну плату у рублях.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора