на сумщині судитимуть організовану групу зловмисників за шахрайство під виглядом пасажирських перевезень із зони бойових дій

Фігуранти пропонували громадянам придбати фейкові електронні квитки на автобусні рейси з областей, де ведуться бойові дії. У такий спосіб вони привласнили близько 600 тисяч гривень. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Шахраїв викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Сумській області спільно зі слідчими обласної поліції у березні цього року.

Організували схему троє чоловіків, перебуваючи у слідчому ізоляторі, та залучили до її реалізації ще двох знайомих. На одній із інтернет-платформ зловмисники публікували оголошення щодо надання послуг пасажирських перевезень по Україні та за кордон. Пропонували навіть рейси з прифронтових регіонів. Далі телефонували замовникам, представляючись диспетчерами чи водіями, і надавали рахунки для оплати «електронного квитка».

Після отримання грошей повідомляли людям про технічний збій і просили повторити оплату. У такий спосіб учасники угруповання ошукали громадян на близько 600 тисяч гривень.

Чотирьом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), а їхньому спільнику – за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до Зарічного районного суду Сум. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Сумської обласної прокуратури.

Зловмисникам загрожує від восьми до дванадцяти років ув’язнення.

Департамент кіберполіції Національної поліції України