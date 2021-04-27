Кіберфахівці СБУ не дали спецслужбам РФ здійснити потужну хакерську атаку на держоргани України

Кіберфахівці СБУ не дали спецслужбам РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України. Російські куратори діяли через завербованого українського хакера, який мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування, а мета зловмисників – заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

Оперативники спецслужби встановили, що спецслужби РФ діяли через мешканця Запоріжжя. Через інтернет він отримав від громадянина РФ пропозицію на конфіденційне співробітництво. Хакер погодився за гроші вести підривну діяльність проти України. Зловмисник, зокрема, зобов’язався здійснити цільову вірусну атаку на державні електронні інформаційні ресурси.

За задумом «кураторів», чоловік мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Розсилка мала забезпечити вірусне ураження закритих електронних інформаційних систем державних установ та органів місцевого самоврядування. Замовники хотіти отримати несанкціонований доступ до інформації, яка могла блокувати сталу роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

У ході проведених слідчих дій правоохоронці вилучили:

електронні носії інформації із файлами наданого іноземними спецслужбами програмного забезпечення;

листування з кураторами РФ.

Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Викриття проводилось під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

СБУ