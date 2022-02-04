Поліція затримала 19 осіб, які перебували у розшуку

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили 112 осіб, які знаходяться у розшуку за злочини проти поліцейських. Заходи тривають.

В рамках заходів «Розшук» оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що за вчинення злочинів відносно працівників поліції переховуються та розшукуються 112 осіб. Переважна більшість уникаючих понести відповідальність — підозрювані в опорі, погрозах чи насильстві щодо правоохоронців.

Серед вищезазначених осіб 29-річна киянка. Жінка нанесла тілесні ушкодження патрульній, за що їй вручили підозру та відправили під домашній арешт. Однак на судові засідання фігурантка не з’явилась, почала переховуватися. Працівники внутрішньої безпеки НПУ знайшли і затримали її. Наразі суд виніс вирок: два роки позбавлення волі.

Правоохоронні Луцька оголосили підозру місцевому мешканцю за насильство відносно співробітника кіберполіції. Кілька років чоловік ховався, щоб уникнути судового розгляду. Однак оперативники ВБ встановили місце його знаходження і затримали. До рішення суду втікач перебуватиме під вартою.

На Донеччині у розшуку за скоєння аналогічного злочину перебував колишній військовослужбовець-контрактник. Сподіваючись не потрапити на лаву підсудних, фігурант відсиджувався у «схроні». Наприкінці листопада 2021 року 27-річного жителя Маріуполя затримали. Суд визнав його винним та призначив позбавлення волі строком на один рік.

Мешканець Житомирщини, підозрюваний у пограбуванні, публічно погрожував фізичною розправою слідчому поліції та прокурору. Крім цього, пообіцяв влаштувати вибух у службових кабінетах правоохоронців. Усвідомивши, що за сказане доведеться нести відповідальність, чоловік подався «в біга». Підозрюваного оголосили у державний розшук, а згодом — у міжнародний розшук Інтерполу. Шість років зловмисник намагався не потрапити в поле зору правоохоронців. Однак нещодавно втікача затримали на території Київської області.

Загалом за час відпрацювання оперативники ДВБ НПУ затримали 19 розшукуваних осіб, серед яких три жінки. Також встановлено, що п’ятеро втікачів наразі відбувають покарання в місцях позбавлення волі на території інших країн.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України