Судитимуть киянку, яка ошукала жінку на 48 000 гривень

Зловмисниця обіцяла продати талони на пальне зі знижкою, а після того як отримала кошти, перестала відповідати на телефонні дзвінки. Наразі дізнавачі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду.

Порушниці загрожує до трьох років обмеження волі.

У липні цього року до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона перерахувала на картку 48 000 гривень невідомій особі, яка мала продати їй талони на пальне по зниженій ціні. Заявниця повідомила, що талонів вона не отримала і протягом тривалого часу не може зв’язатися з продавцем. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук зловмисниці.

Як розповів начальник відділу дізнання Дніпровського управління поліції Семен Підлужняк, поліцейські з’ясували, що потерпіла зателефонувала до жінки, яка нібито займається купівлею-продажем талонів на пальне в одній із мереж автомобільних заправок за низькою ціною:

«Під час спілкування телефоном порушниця вдавала з себе бізнес-леді, втираючись у довіру до потерпілої. На вимогу псевдопродавця жінка перерахувала їй на банківську картку спочатку 21 000 гривень, а потім ще 27 000 гривень. Після цього зловмисниця перестала відповідати на телефонні дзвінки».

Провівши низку розшукових заходів, оперативні працівники встановили особу підозрюваної. Нею виявилася раніше не судима уродженка міста Києва, 1983 року народження.

За цим фактом відділом дізнання Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва дізнавачі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушниці загрожує до трьох років обмеження волі», — зазначив Семен Підлужняк.

Відділ комунікації поліції Києва