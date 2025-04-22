Житомирянин погрожував адвокату, вимагаючи повернення неіснуючого боргу

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

У Житомирі 54-річний місцевий мешканець з надуманих причин вимагав у адвоката неіснуючий борг у різних валютах на суму близько 40 тисяч гривень.

Чоловік неодноразово тероризував потерпілого повідомленнями у месенджері, часто – пізно ввечері. Свої вимоги мотивував неякісною правовою допомогою, попри відсутність будь яких договірних відносин чи навіть усних домовленостей.

Коли погрози не подіяли, вимагач перейшов до шантажу і почав лякати фізичною розправою не лише над адвокатом, а й над його родиною.

У січні 2025 року, під час особистої зустрічі з адвокатом, отримав від нього 900 доларів США та одразу був затриманий правоохоронцями.

З моменту затримання обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області, оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Житомирській області.

За скоєне вимагачу загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури