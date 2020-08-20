На Чернігівщині директор-адвокат підозрюється в одержанні хабара

Прокурор Чернігівської області повідомив директору державного підприємства, який є адвокатом, про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, директор підприємства вимагав та отримав від керівника приватної юридичної особи неправомірну вигоду у сумі 15 тис грн за продовження строку дії договору про надання послуг зі зберігання майна. Обумовлену неправомірну вигоду підозрюваний одержав на банківську картку.

Фігуранта затримано правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Чернігівської області