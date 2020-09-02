Под Днепром 60-летний мужчина до смерти избил родственника

В Павлограде Днепропетровской области мужчина до смерти избил родственника.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

30 августа тело умершего обнаружил двоюродный брат и сразу вызвал полицию. Оперативники установили, что накануне в гости к потерпевшему приходил его 60-летний родственник. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате получения телесных повреждений. Злоумышленнику грозит тюремный срок от 7 до 10 лет.