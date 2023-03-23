Кіберполіція викрила зловмисників у фінансуванні окупантів

Фігуранти робили «донати» на потреби російських військових і незаконних збройних формувань так званих «лднр». За результатами оперативних заходів правоохоронці заблокували криптогаманці, утворені росіянами, із майже двома мільйонами гривень на рахунках.

Злочинну діяльність викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Служби безпеки України та працівниками Офісу Генерального прокурора.

Восьмеро жителів різних регіонів України переказували гроші на потреби окупаційних військ і представників псевдореспублік «лднр». Інформацію про збори вони отримували з пропагандистських Telegram-каналів. Загалом фігуранти переказали близько 200 тисяч гривень на криптогаманці, утворені росіянами.

В ході оперативних заходів кіберполіція заблокувала 8 криптовалютних гаманців, які використовувалися у злочинних цілях. Загальний баланс на рахунках становить близько двох мільйонів гривень.

За місцями проживання фігурантів у Києві, в Харківській та Кіровоградській областях правоохоронці провели обшуки. Вилучено ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти, «чорнові» записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Національна поліція України