Киев удивлен заявлением представителя МИД Польши о дискриминации поляков в Украине

В украинском Министерстве иностранных дел считают по меньшей мере некорректным использование таких утверждений относительно положения польского сообщества в Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили недоумение относительно заявления заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о дискриминации поляков в Украине.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы «дискриминации» поляков в Украине», — сказал Николенко.

Спикер отметил, что использование таких утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является по меньшей мере некорректным.

«Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши», — подчеркнул Николенко.

«Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу», — добавил спикер.

«Призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах», — отметил Николенко.

Ранее, 28 октября, в Варшаве Шинковский заявил, что положение поляков в Украине ухудшается. Среди различных причин он указал на социально-экономические факторы, из-за которых поляки выезжают из Украины, а также на политику в гуманитарной сфере, в частности отсутствие урегулированных отношений между Римско-католической церковью и государством, якобы неблагоприятные положения языкового законодательства и прославление людей, связанных с Волынской трагедией.