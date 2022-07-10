На Дніпропетровщині затримали 45-річного вбивцю подружжя

Для збору доказової бази на місці події працювала криміналістична лабораторія слідчого управління Дніпропетровщини.

10 липня о 5:44 до поліції надійшло повідомлення, про те, що в під’їзді багатоповерхого будинку у місті Верхньодніпровськ виявлено загиблими чоловіка та жінку.

На місце події виїхали оперативники управління карного розшуку поліції Дніпропетровської області, слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Кам’янського РУП та криміналістична лабораторія слідчого управління Дніпропетровщини. Під час огляду місця події експертами на тілах загиблих було виявлено колото-різані поранення, також забезпечено збір повної слідової інформації, вилучено ймовірне знаряддя злочину, обстежено місце події та прилеглу територію.

Також поліцейські встановили, що загиблі 45-річний чоловік та 44-річна жінка – сімейна пара.

За попередньою інформацією напередодні, сім’я загиблих перебували в гостях у знайомих. Між ними виник конфлікт, у розпалі якого господар схопив ножа та кілька разів вдарив ним своїх гостей. Після скоєного злочину він витяг чоловіка та жінку на сходовий майданчик та пішов додому відпочивати. Від отриманих ножових поранень потерпілі померли.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі дружина затриманого перевіряється поліцією на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області