За смертельне побиття знайомого житель Полтавського району отримав 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Полтавської обласної прокуратури 34-річного жителя Полтавського району визнано винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Зіньківським районним судом йому призначене покарання – 8 років позбавлення волі.

Доведено, що в січні цього року чоловік під час вживання алкогольних напоїв через раптово виниклі неприязні стосунки кулаками, ногами, кочергою та табуретом жорстоко побив свого знайомого. Побитого він перемістив у сарай і накрив теплими речами. Наступного дня від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Із метою приховування злочину зловмисник заховав тіло у погребі.

Свою вину у скоєному чоловік визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури