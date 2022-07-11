СБУ затримала колаборанта з Одеси, який збирався присягнути терористичній організації «днр»

Контррозвідка СБУ викрила колаборанта, який намагався втекти на тимчасово окуповану територію і передати бойовикам «днр» персональні дані військовослужбовців ЗСУ та інформацію щодо мобілізації в Одеській області.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, який із початком повномасштабного вторгнення рф розгорнув активну проросійську діяльність.

Насамперед – встановив контакти з керівництвом терористичної організації «днр» і представниками т.зв. «міністерства внутрішніх справ днр» та «мдб днр».

За завданням кураторів, колаборант почав адмініструвати одну з антиукраїнських груп у заблокованій соціальній мережі «ВКонтактє», через яку організував збір коштів для допомоги «армії днр».

Він розміщував дописи, у яких виправдовував збройну агресію рф, закликав до посягання на територіальну цілісність України, звеличував рф та її збройні формування, поширював фейки та дискредитував українських захисників.

Згодом колаборант погодився скласти присягу терористичній організації «днр». Для цього планував виїхати на непідконтрольну українській владі територію Донецької області.

Із собою прихопив навіть «бонусний подарунок» для ворога: інформацію щодо оборонно-мобілізаційної роботи в Одеській області. Ці дані він отримав через свої контакти у місцевій владі, які він встановив раніше. Адже в минулому неодноразово балотувався в депутати однієї з райрад.

Втім, план зрадника провалився – співробітники СБУ затримали його у Запоріжжі. Це відбулося у ході багатоетапної спецоперації, яку розробили та реалізували співробітники Чернівецького управління СБУ, котрі «вели» і документували зрадника від початку.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч.6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Спецоперацію з викриття колаборанта проводили контррозвідники та слідчі СБУ в Чернівецькій області у взаємодії з колегами Управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України