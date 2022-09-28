псевдопосадовицю так званої «лнр» судитимуть за колабораціонізм

Поліцейські сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Луганській області викрили 30-річну мешканку смт Станиця Луганська в активній співпраці з окупаційною владою.

У ході досудового розслідування, відкритого за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за оперативного супроводу поліцейських, встановили протиправну діяльність жінки.

Після повномасштабного російського вторгнення підозрювана погодилась на пропозицію окупаційної влади і добровільно зайняла посаду помічника «прокурора» в незаконно створеному «правоохоронному» органі.

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області обвинувальний акт по справі направлено до суду для розгляду по суті справи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Національна поліція України