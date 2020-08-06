Киевлянин устроил стрельбу после конфликта на дороге, ранив 20-летнюю девушку

ЧП произошло возле остановки общественного транспорта

В Обухове Киевской области житель столицы после конфликта на дороге устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта. Пострадала 20-летняя девушка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

«В городе Обухов вечером (5 августа – ред.) неустановленный водитель на автомобиле синего цвета совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта. В pезультате чего была травмирована девушка – продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы. Стрелок скрылся в неизвестном направлении. А 20-летняя потерпевшая доставили в больницу, где ей диагностировали непроникающее ранение грудной клетки», — говорится в сообщении.

Стрелка оперативно задержали в Киеве. Им оказался 33-летний житель столицы. Во время задержания полиция у него изъяли пистолет «Форт-12», патроны, разрешительные документы. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

«Как выяснилось, конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них, во время движения автомобиля, из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента. В результате этих неприцельных выстрелов пострадала девушка-продавец», — уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. // Сегодня