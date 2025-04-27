Кількість загиблих через наїзд автомобіля у Ванкувері зросла до дев’яти

Щонайменше дев’ятеро людей загинули внаслідок наїзду автомобіля на натовп на вуличному фестивалі у канадському Ванкувері.

Про це повідомила CNN, передає Укрінформ.

«На даний момент ми можемо підтвердити, що дев’ять людей загинули після того, як чоловік проїхав крізь натовп на фестивалі Lapu Lapu вчора ввечері. 30-річний підозрюваний, житель Ванкувера, був заарештований на місці події», – заявила поліція Ванкувера.

Зазначається, що деякі відвідувачі фестивалю допомогли поліції затримати підозрюваного на місці події.

Підозрюваний відомий поліції «за певних обставин», повідомив журналістам на брифінгу в неділю тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Ванкувера Стів Рай. Він відмовився надати подробиці, зокрема й те, чи є у затриманого судимість. Однак Рай сказав, що водій, ймовірно, діяв сам, підтвердивши, що наявний «один підозрюваний, один транспортний засіб».

Мотивів не було названо, хоча поліція заявила, що «впевнена», що це не був терористичний акт. Канадська влада розслідує, чи могли проблеми з психічним здоров’ям стати причиною інциденту, повідомило CNN джерело у правоохоронних органах.

Захід у Ванкувері в суботу був задуманий як святкування культури і різноманітності, відзначення Дня Лапу-Лапу, щорічного фестивалю, організованого філіппінською громадою Британської Колумбії і присвяченого пам’яті лідера корінних народів, який боровся проти іспанської колонізації.