Киянин отримав вирок за вбивство собаки

За участі Київської місцевої прокуратури № 3 Деснянський районний суд міста Києва оголосив обвинувальний вирок 36-річному місцевому мешканцю за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2019 до чоловіка в гості прийшов його товариш з собакою породи такса.

Між чоловіками виник конфлікт через те, що собака справила природню потребу у його кімнаті. Після чого, чоловік взяв кухонний ніж та наніс тварині один потужний удар в область черевної порожнини, що призвело до її смерті.

Суд визнав чоловіка винним у вказаному злочині та призначив покарання у виді 1 року обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.

Прес-служба Київської міської прокуратури