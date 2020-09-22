Киянин отримав вирок за вбивство собаки
За участі Київської місцевої прокуратури № 3 Деснянський районний суд міста Києва оголосив обвинувальний вирок 36-річному місцевому мешканцю за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2019 до чоловіка в гості прийшов його товариш з собакою породи такса.
Між чоловіками виник конфлікт через те, що собака справила природню потребу у його кімнаті. Після чого, чоловік взяв кухонний ніж та наніс тварині один потужний удар в область черевної порожнини, що призвело до її смерті.
Суд визнав чоловіка винним у вказаному злочині та призначив покарання у виді 1 року обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.
Прес-служба Київської міської прокуратуриTweet