Киянин прихистив переселенця, а той обікрав помешкання

Наразі зловмиснику слідчі повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

До Шевченківського управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його помешкання обікрали. На місце події прибула слідчо-оперативна група, аби задокументувати злочин.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Юрій Касьян, правоохоронці прийняли заяву у потерпілого та розпочали пошуки ймовірного підозрюваного:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що напередодні заявник прихистив у себе в помешканні переселенця з Донецької області. Коли чоловік прийшов додому зрозумів, що той його обікрав. В умовах воєнного стану порушник викрав з квартири потерпілого плантшет та ювелірні вироби. Ми відразу провели слідчі та розшукові заходи й встановили місцезнаходження зловмисника. Мешканця Донецької області, 1980 року народження, затримали на Лівому масиві міста Києва у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили про підозру. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва