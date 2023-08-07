Контрабанда понад 1 тонни героїну – засуджено чотирьох осіб

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури визнано винними чотирьох іноземців у контрабанді наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

Вироком суду їм призначено покарання у виді 10, 9, 8 та 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна відповідно.

Прокурори в суді довели, що засуджені організували масштабну схему контрабандного переміщення наркотиків з Пакистану, транзитом через Україну, до країн Європейського Союзу.

Вантаж із наркотичним засобом загальною масою понад 1 000 кг доставили у морський порт Одеської області. Для безперешкодного перетину кордонів вони замаскували наркотики у мішки з рисом.

Після митного оформлення вантаж перевезли та зберігали на складі у Львові.

Згодом засуджені планували переправити наркотики до Європи під виглядом дипломатичного вантажу.

Вартість особливо небезпечного наркотичного засобу за цінами чорного ринку становить близько 2,3 млрд грн.

До набрання вироком законної сили засуджені перебуватимуть під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Офіс Генпрокурора