Киянин, який агітував за «русcкій мір» на Волині, втрапив за ґрати на два роки

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 30-річного жителя Києва винуватим у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч. 2 ст.109, ч.2 ст.436-2 КК України).

Встановлено, що молодик переїхав зі столиці на Волинь після 24 лютого 2022 року. Відправивши рідних за кордон, сам почав поширювати у соцмережах та відеохостингах матеріали на підтримку російської агресії та коментарі із антиукраїнськими закликами, а також агітувати за насильницьке повалення конституційного ладу в Україні і захоплення державної влади.

Згідно із вироком суду, наступних два роки чоловік відбуватиме покарання за ґратами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури