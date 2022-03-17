Киянина підозрюють у передаванні ворогові інформації про розміщення підрозділів ЗСУ

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Києва у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, з 24 лютого по 11 березня 2022 року громадянин України на території міста Києва за допомогою створеного ним у месенджері Telegram каналу надавав Російській Федерації, її організаціям та представникам активну допомогу у здійсненні агресивного інформаційного впливу, проведенні деструктивної пропаганди та підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Використовуючи месенджер, підозрюваний у березні цього року з метою нанесення шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України передав представникам іноземної організації інформацію про місце дислокації військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва.

Наразі до підозрюваного в порядку статті 615 КПК України застосовано запобіжний захід — тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура