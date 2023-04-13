Судитимуть ще чотирьох псевдокерівників зі Старобільщини

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох місцевих мешканців за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після захоплення території Старобільщини російськими військами четверо громадян України підтримали окупаційний режим країни-агресора та почали співпрацювати з ворогом.

Так, у квітні-травні 2022 року двоє колишніх працівників Марківської ОТГ обійняли посади так званих «начальника відділу забезпечення життєдіяльності села Кабичівка адміністрації Марківського району лнр» та «начальника відділу забезпечення життєдіяльності села Кризьке адміністрації Марківського району лнр».

Ще двоє обвинувачених – «начальник відділу агропромислового розвитку адміністрації Старобільського району лнр» та «начальник відділу із забезпечення життєдіяльності села Хворостянівка адміністрації Старобільського району лнр» сприяють легалізації окупаційного режиму у незаконно створених органах псевдореспубліки.

На займаних «посадах» вони вживають заходів для утвердження окупаційної політики на місцевості.

Наразі матеріали обвинувачень стосовно всіх фігурантів направлені до судів для розгляду по суті.

За протиправні дії особам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права до 15 років обіймати посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією майна або без такої

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)