Закарпатця підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі: раніше він ще й виправдовував російську агресію
Слідчі Відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції задокументували факт розпалювання ворожнечі та ненависті між різними групами населення жителем села Анталовці.
У ході розслідування правоохоронці встановили, що фігурант на власній сторінці в соціальній мережі систематично розміщував дописи, в яких закликав до ненависті єврейського народу, принижував їх через релігійні переконання та національну приналежність.
Таким чином зловмисник намагався дестабілізувати ситуацію у регіоні у період воєнного стану.
У справі зокрема було проведено семантико-текстуальну експертизу, висновки якої підтвердили вміст у дописах інформації негативного та образливого характеру. Також експертиза підтвердила факт приниження честі й гідності.
Слідчі зібрали достатньо доказів та, за процесуального курівництва Ужгородської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Наразі щодо підозрюваного у суді на розгляді вже перебувають матеріали кримінального провадження – зловмисник обвинувачується у виправдовуванні збройної агресії російської федерації.
Заходи з викриття проводилися у співпраці зі співробітниками СБУ.Tweet