Закарпатця підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі: раніше він ще й виправдовував російську агресію

Слідчі Відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції задокументували факт розпалювання ворожнечі та ненависті між різними групами населення жителем села Анталовці.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що фігурант на власній сторінці в соціальній мережі систематично розміщував дописи, в яких закликав до ненависті єврейського народу, принижував їх через релігійні переконання та національну приналежність.

Таким чином зловмисник намагався дестабілізувати ситуацію у регіоні у період воєнного стану.

У справі зокрема було проведено семантико-текстуальну експертизу, висновки якої підтвердили вміст у дописах інформації негативного та образливого характеру. Також експертиза підтвердила факт приниження честі й гідності.

Слідчі зібрали достатньо доказів та, за процесуального курівництва Ужгородської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Наразі щодо підозрюваного у суді на розгляді вже перебувають матеріали кримінального провадження – зловмисник обвинувачується у виправдовуванні збройної агресії російської федерації.

Заходи з викриття проводилися у співпраці зі співробітниками СБУ.

Поліція Закарпатської області