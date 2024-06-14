Затримано розшукуваного лідера організованого угруповання, яке «спеціалізувалася» на майнових злочинах

На рахунку злочинної групи під керівництвом кримінального авторитета щонайменше 10 епізодів злочинів: крадіжки, грабежі та розбої. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці встановили, що перед тим, як вчинити злочин, зловмисники ретельно стежили за людиною. Учасники ОЗГ блокували авто, розбивали скло та забирали речі потерпілих, а потім полишали місця злочину на автомобілях з іноземною реєстрацією та знищували сліди злочину, аби поліцейські не змогли їх викрити.

Попри це, оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області та слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області вийшли на слід п’яти зловмисників. Організатором виявися 32-річний мешканець Запоріжжя, який має статус «кримінального авторитета». Як спільників він залучив чоловіків віком від 26-ти до 41-го років.

Поліцейські знешкодили діяльність угруповання у жовтні 2023 року. Тоді правоохоронці затримали двох фігурантів, а лідера ОЗГ та ще двох учасників оголосили в розшук.

Дії усіх членів угруповання слідчі кваліфікували за:

– ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 186 (замах на пограбування, вчинений у складі організованої групи),

– ч. 5 ст. 186 (грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою),

– ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 (готування до розбійного нападу) Кримінального кодексу України

Наприкінці березня 2024 року обвинувальний акт стосовно двох членів угруповання слідчі скерували до суду, а оперативники продовжували розшукові заходи. Відтак поліцейські встановили місце перебування лідера угруповання.

13 червня у Львові оперативники управлінь стратегічних розслідувань в Запорізькій та Львівській областях за підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції затримали розшукуваного кримінального авторитета. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Розшукові заходи, спрямовані на затримання інших учасників ОЗГ, тривають. Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національна поліції України