У Чернігові в результаті вибуху в підвалі будинку загинув чоловік

Вчора близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що в підвалі багатоповерхівки в Чернігові стався вибух. Внаслідок вибуху невідомого предмета загинув чоловік.

Поліцейські встановили особу загиблого – це місцевий мешканець 1963 року народження.

Нині на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції.

Поліція розслідує обставини трагічного інциденту.

Поліція Чернігівської області